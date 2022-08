Mann hatte Selbstmordabsicht : Drei Jahre Haft für 27-Jährigen nach Geiselnahme in Euskirchen

Für drei Jahr muss ein Geiselnehmer aus Euskirchen in Haft. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Euskirchen Für drei Jahre muss ein Geiselnehmer aus Euskirchen in Haft. Dass die Strafe relativ milde ausfiel, hat mit dem durchaus ungewöhnlichen Motiv des Mannes zu tun.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Anderthalb Stunden fürchtete der 23-jährige Rezeptionist eines Hotels in der Euskirchener Innenstadt um sein Leben. Ein gefühlt schier unendlicher Zeitraum, währenddessen er das Messer eines Geiselnehmers an seinem Hals spürte.

Nun haben die Richter der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht den angeklagten 27-jährigen Euskirchener wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Dass die Strafe so milde ausfiel, hatte mit dem Motiv des Geiselnehmers zu tun: „Er wollte niemanden schädigen“, stellte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung fest. Der Täter handelte nämlich in Selbstmordabsicht und wollte seine Erschießung durch die Polizei provozieren.

Gefahr für den Rezeptionisten

Das hatte er auch seiner Geisel nach einiger Zeit zu erkennen gegeben. Nach Ansicht der Richter war die weiterhin bestehende Todesangst des Rezeptionisten aber schon allein deshalb nachvollziehbar, weil er ja nicht ausschließen konnte, durch mögliche Schüsse selber in Gefahr zu geraten.

„Suicide by cop“ lautet der Fachbegriff, der inzwischen auch für deutsche Ermittler kein Fremdwort mehr ist. Der „Selbstmord durch Polizistenhand“ ist ein aus den USA stammendes Phänomen, das hierzulande allerdings nur selten aufgehen dürfte, da deutschen Polizisten im Allgemeinen der Finger nicht so locker am Abzug sitzt, wie ihren US-amerikanischen Kollegen. Für den 27-Jährigen war es bereits der dritte Versuch, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das erste Mal versuchte der Verurteilte sich zu töten, indem er Toilettenreiniger schluckte, das zweite Mal mit einer Überdosis Schmerzmittel. Und dann die Geiselnahme.

Ein Schuss ins Bein beendete die Geiselnahme

Zwei Millionen Euro und ein Hubschrauber zur Flucht: Das war die Forderung, mit der der Geiselnehmer die Beamten des Spezialeinsatzkommandos am frühen Abend des 1. April 2021 konfrontiert hatte. Zudem hatte er mit einer Bombe gedroht, die es aber nicht gab. Die Männer und Frauen des SEK hatten das Gebäude bereits kurz nach dem ersten Anruf aus dem Hotel umstellt.

Letztlich schoss einer der Beamten in das Bein des Geiselnehmers. So gelang es, den Einsatzkräften die Geisel zu befreien und den Täter zu verhaften. Unblutig war die Geschichte aber auch für das Opfer nicht ausgegangen: Vermutlich aufgrund einer plötzlichen Bewegung erschrak der Geiselnehmer nämlich derart, dass er den Rezeptionisten mit der 25 Zentimeter langen Klinge seines Messers am linken Ringfinger verletzte. Das brachte ihm schließlich die zusätzliche Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung ein.