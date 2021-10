Tatverdächtiger in mehreren Fällen : Mann wird wegen sexuellem Missbrauch an Kindern in Brühl gesucht

Mann wird wegen sexuellem Missbrauch an Kindern in Brühl gesucht

Tatverdächtiger in mehreren Fällen

Köln/Brühl Im Oktober kam es mutmaßlich zu mehreren Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern in Brühl. Ein tatverdächtiger Mann soll jungen Mädchen Sexvideos gezeigt haben. Nun wird er von der Polizei gesucht.

In Brühl soll es im Oktober zu mehreren Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern gekommen sein. Wie die Polizei Köln mitteilte, ereignete sich der erste Fall am 2. Oktober um 18.15 Uhr im Nord-Süd-Weg in Brühl-Vochem. Laut einer Anzeige soll ein bislang unbekannter Mann ein elfjähriges Mädchen nach dem Weg gefragt und ihr dann ein Sexvideo auf seinem Smartphone gezeigt haben.