Zoll am Flughafen Köln/Bonn : Spürhunde erschnüffeln in einer Nacht Drogen im Wert von 600.000 Euro

Spürhunde erschnüffeln in einer Nacht Drogen im Wert von 600.000 Euro

Zoll am Flughafen Köln/Bonn

Die Drogenspürhunde schlugen auf insgesamt 62 Kilogramm Marihuana an. Foto: Hauptzollamt Köln

Köln/Bonn Zwei Spürhunde des Zolls haben am Flughafen Köln/Bonn eine große Menge Marihuana erschnüffelt. Der Warenwert liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Am Flughafen Köln/Bonn haben zwei Drogenspürhunde am vergangenen Wochenende binnen einer Nacht fast 62 Kilogramm Marihuana in Paketen erschnüffelt. Wie das Hauptzollamt Köln mitteilt, war die Ware auf dem Weg von den USA nach Großbritannien und sollte Ersatzteile für Maschinen und Autos, Lebensmittel oder auch Bücher enthalten.