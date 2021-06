Drogenhandel in Euskirchen : Polizei nimmt drei Verdächtige fest und stellt Drogen sicher

Drogenhandel in Euskirchen

In Euskirchen wurden drei Männer festgenommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Euskirchen Die Polizei hat am Mittwoch im Kreis Euskirchen drei Männer festgenommen, die vermutlich einen Drogenhandel betrieben haben. Zudem wurden größere Mengen Amphetamin, Ecstasy, Marihuana und Haschisch sichergestellt.

Die Polizei hat am Mittwoch bei Durchsuchungen unter anderem in Euskirchen Drogen sowie Bargeld sichergestellt und drei Tatverdächtige festgenommen. Bei dem Einsatz am Mittwochnachmittag, bei dem rund 30 Polizisten im Einsatz waren, wurden die Tatverdächtigen gerade von einem Kurier mit Betäubungsmitteln beliefert, als die Ermittler zuschlugen.