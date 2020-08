Kontrolle in Düsseldorf : Polizei entdeckt mehr als 345.000 Euro in Gelände-SUV

Polizei entdeckt mehr als 345.000 Euro in Gelände-SUV

Kontrolle in Düsseldorf

Große Mengen Bargeld hat die Polizei bei einer Kontrolle in Düsseldorf sichergestellt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Aufgrund eines Verstoßes wollte die Polizei in Düsseldorf einen Autofahrer stoppen. Doch der 27-Jährige ignorierte zunächst die Aufforderung der Beamten. Bei der Durchsuchung fanden sie dann viel Bargeld.

Mit mehr als 345.000 Euro unter dem Rücksitz hat die Polizei in Düsseldorf einen Geländewagen-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis habe am Samstagabend nach einem Verkehrsverstoß versucht, der Kontrolle zu entkommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.