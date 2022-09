35-Jähriger vorläufig festgenommen : Polizei findet verwahrloste Katze in Wohnung von mutmaßlichem Dealer

Köln In Köln hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung eines mutmaßlichen Dealers neben diversen Betäubungsmitteln auch eine Katze gefunden. Das Tier wies ebenfalls Spuren der Substanzen auf.

Nach einer Wohnungsdurchsuchung bei einem mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei am Montag in Köln eine Großzahl illegaler Besitztümer sichergestellt - und eine Katze. Die Polizei hatte den 35-jährigen Mann am Kölner Hauptbahnhof zunächst gegen 21.30 Uhr kontrolliert, weil er stark nach Marihuana roch, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten laut Mitteilung verschiedene Drogen, eine höhere Summe Bargeld und eine Feinwaage. Deshalb erwirkten sie im Anschluss eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 35-Jährigen.