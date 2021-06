Probleme mit E-Rollern : 500 E-Scooter liegen auf dem Grund des Rheins in Köln

E-Scooter gehören zum Stadtbild. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bonn Mehr als 500 E-Scooter liegen in Köln auf dem Grund des Rheins. Umweltschützer schlagen nun Alarm. Als Reaktion gibt es Fahrverbote am Flussufer und auf den Brücken. In Bonn gibt es solche Probleme nicht.