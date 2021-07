Nachtfahrverbot, Abstellplätze, E-Scooter im Rhein : Stadt Köln und E-Scooter-Verleiher beschließen neue Maßnahmen

Köln Der Verleih von E-Scootern macht bereits seit einigen Wochen Probleme in Köln. Nun haben sich die Stadtverwaltung und die Verleiher zu einem Gespräch getroffen und sich auf neue Regelungen geeinigt.

Am Donnerstag hat ein lange geplantes Gespräch zwischen der Stadtverwaltung Köln und den dortigen E-Scooter-Verleihern stattgefunden. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Bei dem Gespräch seien einige der in den vergangenen Wochen aufgetretenen Probleme besprochen und Einigungen erzielt worden.