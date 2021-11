Das ist Rheinisch : Een Ooch deiht vill am blinde Pääd

Een Ooch deiht vill am blinde Pääd

Ein Auge macht viel aus an einem blinden Pferd. Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Een Ooch deiht vill am blinde Pääd

Der Rheinländer ist vieles, aber ganz bestimmt kein Mathematiker. Deshalb kommen in seiner Sinnenwelt zuweilen Beispielrechnungen vor, die nicht unbedingt vom Wissenskanon der Schulmathematik abgedeckt sind. In handelsüblichen Formelsammlungen sind sie jedensfalls nicht zu finden.

Wer das dann allerdings als unzulänglich, unwissend oder gar dumm abstempeln möchte, der liegt völlig falsch. Denn wenn der Rheinländer in mathematischen Formeln spricht, dann geht es sehr häufig um philosophische Inhalte. Ja, um Weltweisheit. Nehmen wir einmal die rheinische Redensart: „Een Ooch deiht vill am blinde Pääd.“ Für die Zugereisten übersetzen wir zunächst: Ein Auge macht viel aus an einem blinden Pferd.