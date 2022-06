Warnung der Stadt Euskirchen : Die frühere Seefläche der Steinbachtalsperre darf nicht betreten werden

Euskirchen-Kirchheim Auch ohne See ist die Steinbachtalsperre ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Menschen spazieren dort über die ehemalige Seefläche. Das ist laut Stadt Euskirchen nicht nur verboten, sondern auch gefährlich.

Die Steinbachtalsperre bei Euskirchen-Kirchheim bleibt ein beliebtes Ausflugsziel. Zwar fehlt infolge der Hochwasserkatastrophe weiterhin der ehemals große See. Aber so auch ohne die Wasserfläche lockt das Naherholungsgebiet zahlreiche Besucher an.

Der Rundweg um die Steinbachtalsperre ist derzeit unterbrochen

Außerdem sollten Besucher bedenken, dass durch die Scharte der Rundweg derzeit unterbrochen ist. Wer nicht zurück spazieren möchte, kann ab der Dammkrone eine größere Runde in Richtung Schweinheim gehen und den Steinbach dort an einer Brücke überqueren.

Da die Talsperre leer ist, wird auch das Waldfreibad in diesem Jahr nicht öffnen. Es wurde ausschließlich mit Talsperrenwasser betrieben. Allerdings laufen derzeit Überlegungen, das Bad so umzugestalten, dass diese Abhängigkeit in Zukunft nicht mehr besteht. Laut Stadt Euskirchen werde das in einer Machbarkeitsstudie genauer untersucht.