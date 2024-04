Vorfall in Köln-Ehrenfeld Unbekannte versuchten, junge Frau in Transporter zu ziehen

Köln-Ehrenfeld · Unbekannte sollen am Samstagmorgen in Köln-Ehrenfeld versucht haben, eine junge Frau in einen weißen Kastenwagen zu ziehen. Die Frau konnte mit leichten Verletzungen entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

22.04.2024 , 17:10 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall in Köln-Ehrenfeld beobachten haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd