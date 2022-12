Von Skipisten, alten Bahntrassen und Silvester-Kirmes : Neun kuriose Fakten über die Eifel

Der Rursee im Nationalpark Eifel ist einer der bekanntesten Orte in der Eifel-Region. Wir listen neun kuriose Fakten über die beliebte Wanderegion. Foto: engel.ac - stock.adobe.com

Eifel Die Eifel lädt zu vielen Freizeitaktivitäten in der Natur ein. Doch daneben gibt es noch mehr zu entdecken. Eine Kirmes an Silvester, die kleinste Gemeinde Deutschlands und ein schlummernder Vulkan: Neun kuriose Fakten über die Eifel, die sich mit Ausflügen verbinden lassen.



Von Jolan Geusen

Als beliebtes und vor allem nahes Ausflugsgebiet ist die Eifel in Bonn und der Region vielen ein Begriff. Dabei bieten sich dort neben Fahrrad- und Wanderrouten weitere Freizeitaktivitäten, nicht zuletzt wegen der Waldgebiete, Berge und der Rennstrecke an der Nürburg. Das Gebiet des Mittelgebirges im Westen Deutschlands erstreckt sich über die Grenzen von NRW sowie Rheinland-Pfalz und ist etwa zweimal so groß wie das Saarland.

Außer ihren Bergen und Wäldern hat die Eifel allerdings noch ganz andere Sachen zu bieten. Neben ehemaligen Skisprungschanzen und einer beliebten Silvester-Kirmes ermöglicht eine alte Wasserleitung Einblicke in längst vergangene Zeiten. Außerdem findet man im eifelerischen Einzugsgebiet die kleinste Gemeinde Deutschlands. Wir haben neun Fakten über die Eifel zusammengestellt, die vielleicht noch nicht jeder kennt.

Sternenwanderungen im Nationalpark Eifel

Den 2004 gegründeten Nationalpark Eifel kennt man überwiegend wegen der vielen Wanderrouten, die durch das 110 Quadratkilometer große Schutzgebiet führen. Die unberührte und geschützte Natur kommt hier nicht nur vielen Tier- und Pflanzenarten zugute. Sie ermöglicht auch einen ungestörten Blick in den Nachthimmel.

Grund dafür ist auch, dass der Park extra vor Lichtverschmutzung geschützt wird. Seit April 2019 ist der Nationalpark als Internationaler Sternenpark anerkannt und wird als „Refugium des ungestörten Nachthimmels“ betitelt. Regelmäßige Sternenwanderungen werden durch die Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne Grenzen“ angeboten.

Eine Wasserleitung quer durch die Eifel bis nach Köln

Was nach einem Bauprojekt der Moderne klingt, haben bereits die alten Römer in die Tat umgesetzt. Der 95 Kilometer lange „Römerkanal“ erstreckt sich von der Gemeinde Nettersheim bis zur Kölner Metropole am Rhein. So konnte das Bauwerk laut Berechnungen von Experten täglich bis zu 20 Millionen Liter Wasser von der Eifel in die Rheinstadt befördern. Auch diese Route - den sogenannten „Römerkanal-Wanderweg“ - kann man zu Fuß erkunden.

Eine Kirmes an Silvester

Kirmesfeste gehören in der Eifel zur alljährlichen Tradition, die ihren Ursprung in der Kirche hat. Doch im kleinen Dörfchen Brenk feiern die Bewohner an einem eher untypischen Datum: am 31.12. Schuld an diesem Fest im tiefen Winter ist der Schutzpatron des Ortes, Papst Silvester I. Sein Sterbedatum dient den Brenkern als zeitliche Orientierung für ihre Kirmes. Bis in die 1970er Jahre herrschte dann in dem 180-Seelen-Dörfchen „drei Tage lang Halligalli“, wie sich ein Brenker im Gespräch mit dem GA erinnert.

Die kleinste Gemeinde Deutschlands

Seit 2021 findet man in der Eifel die kleinste Gemeinde Deutschlands: Dierfeld an der luxemburgischen Grenze. Laut dem Statistischen Bundesamt leben in dem kleinen Örtchen neun Menschen. Zwischen Wäldern und Wiesen liegt der Ort immerhin in direkter Nähe zur Autobahn 1.

Auch die kleinste Stadt von NRW liegt in der Eifel. Doch mit mehr als 4000 Einwohnern wirkt Heimbach (Kreis Düren) im Vergleich zu Dierfeld fast wie eine Metropole.

„Preußisch Sibirien“

In vergangenen Zeiten, als die Eifel noch zu Preußen gehörte, waren Versetzungen in die Region bei preußischen Beamten gefürchtet. Das Gebiet war in den 1860er Jahren eine der wirtschaftlich ärmsten Regionen Deutschlands und wurde wegen der Armut, des Regens, der Einöde und der Kälte als „Preußisch Sibirien“ bezeichnet. Hungersnöte sorgten immer wieder für Auswanderungswellen. Die Eifel hatte Entwicklungshilfe also bitter nötig.

So fiel die Standortwahl für eine neue Rennstrecke in den 1920ern zugunsten der Hocheifel, um die strukturschwache Region zu unterstützen. Der heute weltbekannte Nürburgring ist nicht nur Stätte für Motorsport, sondern auch ein touristisches Ziel.

Eifeler Klischees im Serienformat

Eine Kölner Kriminalkommissarin wird nach Hengasch in die tiefste Eifel versetzt und soll dort nun weiter ihrer Arbeit nachgehen: Morde aufdecken und die Täter fassen. Und von denen gibt es ganz schön viele, wenn es nach „Mord mit Aussicht“ geht. Die ARD-Serie nimmt das Leben der Bewohner des fiktiven Eifel Örtchens humorvoll aufs Korn und spielt mit gängigen Klischees. Dabei wurden auch Szenen im Rhein-Sieg-Kreis und der umliegenden Region gedreht. Nachdem im Frühjahr 2022 eine Neuauflage der Krimiserie in Staffel 4 anlief, ist für 2024 eine fünfte Staffel geplant.

Skispringen an der Hohen Acht

Seit es Ski und Schlitten gibt, sind die Hänge an der Hohen Acht ein bevorzugtes Wintersportgebiet. Rund um den 1909 erbauten Kaiser-Wilhelm-Turm bieten sich viele Möglichkeiten, um Richtung Tal zu fahren. Das Skigebiet fängt bei einer Höhe von 550 Metern an und erstreckt sich bis auf 747 Meter. Neben Abfahrtspisten finden Skifahrer dort ebenfalls bis zu zwölf Kilometer lange Langlaufstrecken.

Skifahrer der älteren Generation könnten sich noch an die Sprungschanze in Jammelshofen erinnern. Die vor etwa 90 Jahren erbaute Schanze erlebte Ereignisse wie das traditionelle Silvester- und Neujahrsspringen. Die Sprungweiten blieben dabei jedoch überschaubar. Vor 40 Jahren gab man die Schanzen und die damit verbundenen Traditionen schließlich auf.

Höhenmeter machen, aber ohne starke Steigung

Vor vielen Jahren führte ein dichtes Netz an Bahnstrecken durch die Eifel. Mittlerweile sind fast alle davon stillgelegt. Doch dieser infrastrukturelle Verfall kommt Touristen und Radfahrern zugute. Auf den alten Trassen sind Radwege entstanden, die fast ohne Steigung auskommen. So schlängelt sich beispielsweise der Eifel-Ardennen-Radweg durch die westliche Eifel. Dass man die Höhenmeter der Eifel auf dieser Strecke kaum spürt, liegt nicht zuletzt an der Ingenieurskunst. Aus Rücksichtnahme auf den geplanten Güterverkehr hatte man beim Bau der Schienenstrecke zahlose Kurven eingebaut, um eine Steigung von mehr als drei Prozent nicht zu überschreiten.

Vulkanausbruch in der Eifel?

Auch wenn der RTL-Katastrophenfilm „Vulkan“ ein scheinbar unrealistisches, vulkanisches Horroszenario zeigt, könnte ein Vulkanausbruch in der Eifel irgendwann Realität werden. Der Zeitpunkt lässt sich allerdings nicht genau vorhersagen. In den vergangenen 450.000 Jahren kam es laut dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau alle 5000 bis 10.000 Jahre zu einem Vulkanausbruch.

2021 zeigten Satellitenbilder, dass sich nahe des Laacher Sees die Erde hob. Weitere Messungen führten damals zur Vermutung, dass vermutlich langsam wieder Magma in die Kammern des Vulkans fließt. Für die Osteifel gibt es bereits ein geplantes Überwachungskonzept. Experten gehen allerdings davon aus, dass zeitnah kein Ausbruch zu erwarten ist.