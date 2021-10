Feuerwehr im Einsatz : Drei Verletzte bei Explosion am Eifeltor in Köln

Die Feuerwehr ist am Eifeltor in Köln im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Holger Hollemann

Köln Am Eifeltor in Köln hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. Ersten Informationen zufolge sind drei Menschen verletzt worden, die Erkundungen laufen aktuell noch.



Bei einer Explosion am Eifeltor in Köln sind am Montagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, sei die Feuerwehr aktuell im Einsatz. Die Erkundungen liefen weiter. Das Feuer sei der Mitteilung zu Folge unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.