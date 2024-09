Kommentar zum Konflikt um Priesterausbildung im Erzbistum Köln Ein starkes Stück

Bonn · Der Streit zwischen dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und dem Land Nordrhein-Westfalen um die Priesterausbildung geht in die nächste Runde. Der Vatikan will jetzt offenbar an einem Vertrag rütteln, den er selbst vor Jahrzehnten geschlossen hat.

03.09.2024 , 19:10 Uhr

Hat andere Vorstellungen als das Land Nordrhein-Westfalen: Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: dpa/Arne Dedert

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik