Ungewöhnliche Fahndungsfotos Mutmaßlicher Einbrecher wird in gestohlenem Auto geblitzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr durch ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung am Karthäuserwall gelangt. Der Einbrecher kehrte nach seiner Fahrt wohl noch einmal in die unmittelbare Nähe des Tatorts zurück. Das Fahrzeug stand am nächsten Morgen etwa 700 Meter von der Wohnung entfernt in der Alteburgerstraße.