Einsatz in Wesseling : Ordnungskräfte verhindern Techno-Party in Wesseling

Wesseling Ordnungsamt und Polizei haben eine Techno-Party in Wesseling verhindert. In sozialen Netzwerken machte das schnell die Runde.

In der Nacht zum vergangenen Samstag haben das Wesselinger Ordnungsamt und die Polizei eine Techno-Party auf dem Norton-Gelände verhindert. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatten nach derzeitigem Kenntnisstand Unbekannte über soziale Netzwerk auf das Firmengelände am Kronenweg eingeladen.

In aufeinander abgestimmten Streifen hatten Kräfte von Polizei und Ordnungsamt im Bereich des Norton-Geländes an den Zufahrtstraßen sowie am Stadtbahnhaltepunkt Wesseling-Süd ab Freitagabend, 22 Uhr, Präsenz gezeigt. „Das erzielte durchweg die gewünschte Wirkung“, so die Stadt weiter.