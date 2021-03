Rheinische Redensarten : Em Alter höllt alles aff, nur de Vürwetz höllt zo

Der GA stellt geistreiche und witzige Dialektredewendungen vor. Diesmal: Em Alter höllt alles aff, nur de Vürwetz höllt zo!

Wenn man mit dem rheinischen Dialekt zu tun hat, dann kommt unweigerlich irgendwann die Frage: Und wie schreibt man das? Da kann man noch so oft hören, lesen oder sagen, dass es sich bei der Mundart, wie der Name schon nahelegt, um eine mündliche, eine gesprochene Sprache handelt.

Der Wunsch zu wissen, wie es denn nun „richtig“ geschrieben wird, ist offenbar übermächtig. Dabei existiert schlicht keine verbindliche Schreibweise. Und das hat auch damit zu tun, dass in den unterschiedlichen rheinischen Gefilden die Mundartbegriffe zwar eine Familienähnlichkeit aufweisen, aber doch oft von Ort zu Ort verschieden gesprochen werden. Die Bonner klingen sanglicher als die Kölner, und die Walberberger – die ja geografisch dazwischen liegen – rollen das R wie bekloppt. Ich sage nur: Vürrrrrrjebirrrrrrsch (Vorgebirge)! Und dann gibt es Gegenden, die bestimmte Vokabeln ganz anders einsetzen.

Holen steht für Nehmen

Das zeigt sich besonders schön in der rheinischen Redensart: „Em Alter höllt alles aff, nur de Vürwetz höllt zo“. Was soll das heißen? Wir nehmen uns mal die Lupe in die Hand und begutachten das Wort „höllt“. Das heißt nämlich „holen“. Aber nicht nur! Wie der inzwischen leider verstorbene Kustos des bönnschen Dialekts, Herbert Weffer, einst bemerkte: „In vielen Gegenden des Rheinlandes wird nichts gebracht und nichts genommen, sondern es wird fast alles geholt.“