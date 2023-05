Stadt hält Meldungen für glaubwürdig Mehrere Menschen in Emmerich von Krähen attackiert

Nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ wurde in einem Fall ein Jogger von Krähen am Kopf attackiert. Die Zeitung zitiert außerdem eine Leserinnenzuschrift, nach der eine Krähe ihrem fünfjährigen Sohn auf einem Parkplatz auf den Kopf gepickt haben soll. Eine Emmericherin schrieb in dem Stadtportal, „sehr aggressive“ Krähen hätten sie an drei verschiedenen Tagen angegriffen. Angaben über die Art der Attacke machte sie nicht. Die Betroffenen waren nicht persönlich erreichbar.