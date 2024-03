Dat is Rheinisch En fuhl Motter trick fleeßisch Kende!

Das scheint die Erfahrung zu belegen. Immer da, wo eine Mutter (oder wahlweise Vater) ein Defizit hat, existiert die natürliche Aufforderung an die Kinder, das zu kompensieren. Und so spricht vieles dafür, dass nicht so engagierte Eltern umso engagiertere Kinder haben. Das steht in einem gewissen Widerspruch zum Satz: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Aber lassen wir das einen Augenblick mal beiseite.