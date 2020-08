Rheinische Redensarten : Entwedde et räänt ode de Schranke sin zo

Rheinland Der GA stellt schöne und bedeutungstiefe rheinische Redewendungen vor. In dieser Folge geht es um den Ausdruck „Entwedde et räänt ode de Schranke sin zo“.

Wir müssen uns mal eines ganz lokalspezifischen aber dennoch untypischen Themas annehmen. Und das ist das Klima der Bundesstadt Bonn. Wer schon länger hier wohnt, sich vielleicht sogar als Ureinwohner bezeichnen kann, der kennt den Satz in- und auswendig: „Entwedde et räänt ode de Schranke sin zo“. Den gibt es so nur in Bonn. Die Übersetzung ins Hochdeutsche ist leicht hergestellt: Entweder es regnet oder die Schranken sind zu. Da vermisst man geradezu die metaphysische Bedeutungsebene. Denn wir wissen ja: Das Rheinland, spezieller die Köln-Bonner-Bucht, und noch spezieller Bonn gilt als die nördlichste Stadt Italiens. Warum ist das so? Hier ist das Klima sehr mild.