Sankt Martin in der Region : Er ist der Hausheilige der Rheinländer

Bundeskanzler Helmut Schmidt bekommt 1976 einen Wecken. Foto: General-Anzeiger/Heinz Engels

Region Der Sankt-Martins-Brauch ist Kulturerbe des Landes NRW. Schon immer entwickelten die Kinder viel Kreativität rund um den Brauch. Der 11.11. ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Tag im Jahr.

Im Jahr 2020 also keine Umzüge und kein Schnörzen, von Haus zu Haus gehen und Martinslieder singen. Das wird an vielen Orten ersetzt durch hübsche Laternen in den Fenstern. In Rheinbach wird der Himmeroder Hof erleuchtet. In Bad Honnef-Selhof haben am Freitag alle Kinder ihre Laternen in die Fenster gestellt, just als die Glocken zum Abend läuteten.

Laternen in den Fenstern

In Rauschendorf ludt der Brauchtumsverein zu abendlichen Spaziergängen durch die illuminierten Straßen. In Hennef-Geisbach schmückten die Bürger auch ihre Gärten mit Laternen und Lampen. Außerdem gab es in Siegburg eine Verlosung, bei der Schulen und Kindertagesstätten einen coronakonformen Besuch des Sankt Martins gewinnen konnten.

Kinder zeigen 1955 ihre selbstgebastelten Laternen. Foto: General-Anzeiger/Heinz Engels

Dass den Rheinländern der Martinstag heilig ist, zeigt auch die Initiative, den traditionellen Brauch zum Immateriellen Unesco-Weltkulturerbe aufwerten zu lassen. Die Anträge sind geschrieben. Ein erster Schritt auf dem Weg dorthin war am 25. Oktober 2018 vollendet worden, als die Initiatoren in Düsseldorf die Auszeichnung zum Immateriellen Kulturerbe des Landes Nordrhein-Westfalen erhielten. Zu den Symbolen des Brauches gehören neben dem Sankt Martin selbst auch Martinsgans, Martinsfeuer, Laternen, Fackeln und der Weckmann.

150 Jahre wird der Mantel geteilt

Der Martinstag wird vielfach in der Welt am 11. November als Gedenktag an den Heilige Martin gefeiert. Er ist in den katholischen, evangelischen, orthodoxen und anglikanischen Kalendern enthalten. Erst seit gut 150 Jahren wird er im Sinne im Gedenken an die Legende der Mantelteilung verstanden.

Aber schon im Mittelalter markierte der Tag den Beginn der Fastenzeit vor Weihnachten. Ähnlich wie zu Karneval durfte man davor noch einmal aus dem Vollen schöpfen. Daneben ist das Datum seit altersher der Stichtag für das Ende der landwirtschaftlichen Saison. Das Vieh wurde für das Winterhalbjahr in den Stall getrieben, und der erste Wein konnte probiert werden. Die Entrichtung des Zehnten wurde fällig, Steuern mussten bezahlt werden, früher auch in Naturalien. An dieser Stelle kommen die Gänse ins Spiel, die als Martinsgänse Karriere machten.

Am 11.11. ist das Landwirtschaftsjahr zuende

Sankt Martin besucht 1967 den Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt. Foto: General-Anzeiger/Heinz Engels

Auch Pacht- und Zinsbeträge mussten an diesem Tag bezahlt werden und Dienstverhältnisse endeten. Aus den beiden Traditionen des christlichen und gesellschaftlichen Lebens sind schon früh die Martinsbräuche entstanden wie Martinsfeuer und Heischegänge der Kinder. Die gingen von Haus zu Haus und baten um milde Gaben. Dass dies am Vorabend des 11. November stattfand, ist schlüssig, weil in früheren Zeiten der nächste Tag mit dem Einbruch der Dunkelheit am Vorabend begann. Die älteste Erwähnung der ersten Weinverkostung an Martini im deutschen Sprachgebiet steht in dem lateinischen Gedicht Archipoeta aus dem Jahr 1165, das dem Kölner Erzbischof gewidmet war.

Im Laufe der Zeit nahmen die Ausschweifungen am 11.11. Ähnlichkeit mit der Fastnacht an. Insofern ist es kein Wunder, dass die Karnevalisten dieses Datum eines Tages zum offiziellen Start in die neue Session gewählt haben. Der Blick ins Fotoarchiv zeigt, dass in Bonn und der Region die Kinder beim Sankt-Martins-Fest immer besonders bedacht wurden. So besuchte der Sankt Martin auch Kindergärten und Kinderheime. Zu Hauptstadtzeiten wurde aber auch der Bundeskanzler bedacht. Helmut Schmidt erhielt den Weckmann aus der Hand des Martindarstellers.