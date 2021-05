Verdächtige E-Mails : Polizei räumt Schule in Erftstadt-Liblar

Erftstadt Nach zwei verdächtigen E-Mails an die Schulleitung hat die Polizei in Erftstadt am Dienstagmorgen das Ville-Gymnasium in Liblar geräumt. Laut Drohungen soll sich ein gefährlicher Gegenstand im Schulgebäude befinden.



Die Polizei Rhein-Erft hat am Dienstagmorgen das Ville-Gymnasium in Erfstadt-Liblar geräumt und abgesperrt. Bei der Schulleitung sei zuvor eine verdächtige E-Mail eingegangen. Laut Polizei informierte die Schulleitung die Beamten gegen 7 Uhr, kurz danach sei dann eine zweite E-Mail mit einer konkreten Drohung eingegangen. Demnach soll sich im Gebäude ein gefährlicher Gegenstand befinden.

Die Polizisten durchsuchen nach der kompletten Räumung des Schulgebäude auf mögliche Gefahren.

Weitere Berichterstattung folgt.

