Grausiger Fund : Leiche auf Maisfeld in der Nähe von Köln gefunden

Leiche auf Maisfeld in der Nähe von Köln gefunden

Erftstadt Die Leiche lag vermutlich schon länger auf dem Feld, wo sie ein Landwirt am Freitag bei der Maisernte entdeckte. Sie ist bislang nicht identifiziert worden.

Ein Landwirt hat bei der Feldarbeit in der Nähe von Köln eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der Mann am späten Freitagabend bei der Maisernte in Erftstadt-Köttingen mit seinem Häcksler auf die Leiche gestoßen. Diese habe ersten Erkenntnissen zufolge schon länger auf dem Feld gelegen und sei noch nicht identifiziert, teilte ein Sprecher mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.