Tathintergründe bisher unbekannt : Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Erftstadt

In Erftstadt wurden am Montag zwei Leichen gefunden. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff (Symbolfoto)

Erftstadt-Köttingen Im Rhein-Erft-Kreis sind am Montagnachmittag zwei Leichen gefunden worden. Es handelt sich um eine Frau und deren Ex-Freund. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

Am Montagnachmittag sind eine 28-jährige Frau und ihr 31-Jähriger Ex-Lebensgefährte tot in einer Wohnung in Köttingen gefunden worden. Die Obduktion der Leichname soll am Dienstag in der Rechtsmedizin der Uniklinik Köln durchgeführt werden.