Zukunft der Steinbachtalsperre : Erftverband wäre zur Übernahme der Steinbachtalsperre bereit

Enttäuschung statt Erholung : „Die Steinbachtalsperre ist nur noch ein mit Unkraut bewachsenes Loch“ Bei schönem Wetter strömten früher die Massen an die Steinbachtalsperre. Schattige Wanderwege und das große Freibad lockten zur Naherholung. Am vergangenen Wochenende war es jedoch ruhig um den ehemaligen See. Die wenigen Besucher, die kamen, waren von dem, was sie vorfanden, oft enttäuscht.