Ermittlungen gegen Schleuser Durchsuchung bei CDU-Politiker aus dem Rhein-Erft-Kreis

Die Schleuserbande soll reichen Menschen aus China und dem Oman Aufenthaltstitel in Deutschland verkauft haben. Die Vermittlung einer Aufenthaltserlaubnis kostete nach früheren Angaben der Ermittler 360.000 Euro. Vor drei Wochen hatten Beamte bei einer Großrazzia Objekte in acht Bundesländern durchsucht – unter anderem auch in Bonn und Swisttal.