Hochwasser-Katastrophe : Ermittlungen nach schwerem Erdrutsch in Erftstadt-Blessem

Leben an der Abbruchkante in Erftstadt-Blessem : „Wir könnten jetzt in der Kiesgrube liegen“ Das Ehepaar Groten waren die letzten Personen aus Erftstadt-Blessem, die in der Flutnacht mit dem Hubschrauber evakuiert wurden - ihr Haus steht direkt an der ehemaligen Abbruchkante der Kiesgrube. Wie sie die Katastrophe erlebten und was sie jetzt über den Neuanfang denken.