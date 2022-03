Sicherheitspersonal streikt : Erneut Streik am Flughafen Köln/Bonn

Ukraine-Krieg : Russisches Flugzeug am Flughafen Köln/Bonn gestrandet Ein russisches Flugzeug steckt seit mehr als einer Woche am Flughafen Köln-Bonn fest. „Das ist eine direkte Folge der Luftraumsperre in der EU“, sagte ein Sprecher des Flughafens am Dienstag.