Erster CSD in Brühl „Queere Menschen sind nicht nur ein Großstadtphänomen“

Ob queere Menschen es in Brühl denn schwierig haben? „Meine Frau und ich leben seit vier Jahren in Brühl, und wir haben hier gar keine Probleme. Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt die 33-Jährige. „Die gesellschaftliche Akzeptanz im Rheinland ist aber auch eine andere als anderswo“, wisse sie aus Gesprächen mit anderen queeren Menschen, etwa aus Süddeutschland. Und homosexuelle Menschen hätten es vielleicht auch noch einfacher als beispielsweise Transpersonen. Als sie die Ankündigung für den Brühler CSD in sozialen Netzwerken gepostet hätten, seien aber schon auch „teils schräge Kommentare“ gekommen, will sie nicht verhehlen. „Ziel ist es jedenfalls, das offene Stadtbild von Brühl auch zu hüten“, so Seitz.