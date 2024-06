Richter: „Mein längster Mordprozess“ Erstes Urteil zum überfallenen Rentnerpaar aus Füssenich

Vor dem Bonner Landgericht ist am Montagmittag ein 37-jähriger Rumäne wegen Mordes in einem Fall und wegen versuchten Mordes in einem weiteren Fall zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem aufsehenerregenden Kriminalstück, bei dem in den frühen Morgenstunden des 15. August 2023 ein Rentnerehepaar in seinem Haus im Zülpicher Ortsteil Füssenich brutal überfallen worden war, bleiben noch immer viele Fragen offen: Ging es um den Inhalt eines Safes, oder sollte der Angriff auf die Senioren eine Art „Denkzettel“ für den Kölner Bruder des mittlerweile Verstorbenen sein?