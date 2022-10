Finanzbericht vorgestellt : Erzbistum Köln überraschend mit 85-Millionen-Euro-Überschuss

Köln 40.000 Katholiken sind im Bereich des Erzbistums Köln 2021 ausgetreten. Und dennoch sind die Kirchensteuereinnahmen angestiegen. Kein Widerspruch, sagt der Finanzdirektor des Erzbistums.

Trotz zurückgehender Mitgliederzahlen nahmen die Kirchensteuereinnahmen im Gegensatz zur Prognose um 24 Millionen Euro zu. Zudem musste die Kirche 47 Millionen Euro weniger für Versorgungsleistungen an Mitarbeiter zurückstellen. Obwohl 40.000 Menschen die katholische Kirche 2021 im Erzbistum Köln verlassen haben, gab es ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber 2020. Das habe mit der verbesserten wirtschaftlichen Lage im Land zu tun, also mit gestiegenen Einnahmen aus der Lohnsteuer, mithin auch der Kirchensteuer, sagte Sobbeck.

Langfristig rechnet der Finanzdirektor aber mit einem „ganz erheblichen Rückgang der realen Finanzkraft“. Daher wolle die Kölner Kirche vor allem für unsichere Zeiten vorsorgen. Einen Teil der nicht eingeplanten Zusatzeinnahmen – zwölf Millionen – will das Erzbistum den Kirchengemeinden für Baumaßnahmen an Kirchen, Gemeindehäusern und Kindertagesstätten zur Verfügung stellen. Generell geht mehr als die Hälfte der Kirchensteuereinnahmen des Erzbistums von insgesamt 678 Millionen Euro in die Seelsorge, also in die Pfarrgemeinden oder andere Bereiche wie die Gefängnisseelsorge.