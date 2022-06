Pfarrer war auch in Bonn tätig : Erzbistum Köln bittet mögliche Missbrauchsopfer um Mithilfe

Köln Das Erzbistum Köln bittet im Fall eines 2019 verstorbenen Pfarrers um Mithilfe. Bereits zuvor wurde der Pfarrer beschuldigt, einen schutzbedürftigen Erwachsenen sexuell missbraucht zu habenas Bistum hofft, dass sich weitere Betroffene äußern werden. Der Pfarrer war auch in Bonn und Euskirchen tätig.

Gesucht werden jetzt mögliche weitere Opfer des Pfarrers aus der Zeit von 1966 bis 1971 in Euskirchen, 1971 bis 1972 in Bonn, 1972 bis 1989 in der Jugendbildungsstätte Haus Altenberg, 1972 bis 1989 als Diözesanjugendseelsorger, 1977 bis 1983 als Referent im Jugendhaus Düsseldorf, 1989 bis 2000 in einer Gemeinde in Kaarst, 2000 bis 2010 als Präsident des Kindermissionswerkes der Sternsinger in Aachen und von 2010 bis 2012 als Seelsorger in Prag.