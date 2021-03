Nach heftiger Kritik an Kardinal Woelki : Kölner Erzbistum will nun doch Einblick in zurückgehaltenes Gutachten geben

Kölner Erzbistum will nun doch Einblick in zurückgehaltenes Gutachten geben

Nach heftiger Kritik an Kardinal Woelki

Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki steht seit Wochen in der Kritik. Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln Nach heftiger Kritik hat der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki nun reagiert. Das erste Missbrauchsgutachten kann nun doch eingesehen werden. Bisher hatte er das untersagt.

Das Kölner Erzbistum will das bisher zurückgehaltene erste Missbrauchsgutachten ab dem 25. März zur Einsicht auslegen. Nach vorheriger Anmeldung könnten „Betroffene, Medienvertreter und die interessierte Öffentlichkeit selbst“ Einblick nehmen, teilte das Erzbistum am Freitag mit. Kardinal Rainer Maria Woelki steht seit Wochen in der Kritik, weil er das von ihm beauftragte Gutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) wegen rechtlicher Bedenken bisher nicht veröffentlicht hat.