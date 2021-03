Untersuchung an Erzbischof Woelki überreicht : Fragen und Antworten zum Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln. Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln Nach einem Jahr Warten liegt ein Rechtsgutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen im Erzbistum Köln mit sexuellem Missbrauch durch Kirchenpersonal vor. Was zunächst als mutiger Schritt galt, zieht vermehrt Kritik nach sich.



Von Gabriele Fritz

Am Donnerstag wird die Untersuchung der Kanzlei Gercke und Wollschläger an Erzbischof Rainer Maria Woelki überreicht und veröffentlicht. Woelki hatte vor Jahren eine juristische Aufarbeitung gefordert und wollte Verantwortliche benennen. Was anfangs von Außenstehenden als mutiger Schritt in Richtung Transparenz und Aufarbeitung gewürdigt wurde, erntete in den vergangenen Monaten immer mehr Kritik von Betroffenen, Beobachtern und aus den eigenen Reihen. Was war geschehen?

Wie lange liegt Woelkis Entschluss, eine juristische Aufarbeitung für sein Bistum zu veranlassen, zurück?

Im September 2018 kündigte er in einer Videobotschaft sein Vorhaben an. Damit griff Woelki sogar der Präsentation einer bundesweiten Studie zu Missbrauch in der katholischen Kirche, der sogenannten MHG-Studie, auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vor. Er betonte, dass in einer solchen Studie für das Erzbistum Köln auch die Namen der Verantwortlichen im Umgang mit Missbrauchsfällen durch Priester und andere Bistumsmitarbeiter genannt werden sollten. Im Dezember beauftragte Woelki die Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl mit der Untersuchung zu Fällen aus der Zeit von 1975 bis 2018, dem Jahr der Beauftragung.

Im März 2020 sollte das Gutachten öffentlich vorgestellt werden. Warum sagte das Erzbistum den Termin ab?

Die Terminabsage geschah unabhängig von der Corona-Pandemie. Auch war das unabhängige Gutachten vonseiten der Kanzlei fertiggestellt worden. Doch das Erzbistum Köln, das selbst in den Text noch keinen Einblick genommen hatte, hatte weitere Rechtsanwaltskanzleien und Juristen mit einer Prüfung beauftragt. Aus den Reihen dieser „Gutachter des Gutachtens“ wurden Bedenken laut: das Gutachten sei nicht rechtssicher, es werde äußerungsrechtlichen Anforderungen und Anforderungen an Verdachtsberichterstattung nicht gerecht. Andere der juristischen Prüfer beanstandeten zumindest in Teilbereichen des Gutachtens Mängel in der Aufarbeitung und Darstellung der Fälle. Das Erzbistum vertagte dann die Veröffentlichung des Gutachtens auf unbestimmte Zeit.

Nun wird ein Jahr später, am 18. März 2021, ein Missbrauchsgutachten zum Erzbistum Köln vorgestellt. Konnte das ursprünglich beauftragte Gutachten also überarbeitet werden?

Nein. Es handelt sich um ein gänzlich neues Gutachten, das das Erzbistum zum selben Themenkomplex in Auftrag gegeben hat. Dieses neue Gutachten, das nun veröffentlich wird, wurde von der Kölner Kanzlei Gercke und Wollschläger erstellt. Das „alte“ Gutachten wollte Erzbischof Woelki ursprünglich gar nicht mehr veröffentlichen. Diese Ankündigung Ende Oktober 2020 und auch die Beendigung der Zusammenarbeit mit der vorherigen Kanzlei markierte den Auftakt einer kritischen und kontroversen Debatte über die Aufarbeitung von Missbrauch im Erzbistum - mit Erzbischof Woelki im Zentrum der Kritik.

Wie lauten die Hauptkritikpunkte?

Vorgeworfen werden Woelki und der Bistumsleitung eine Verschleppung der Aufklärung und intransparente Kommunikation. Auch einzelne Äußerungen Woelkis sorgen für Kritik aus den eigenen Reihen. Einzelne Priester fordern einen stärkeren Aufklärungswillen und deutlichere Bekenntnisse Woelkis zu Reue und Verantwortungsübernahme ein. Auch wurde der Umgang der Bistumsleitung mit einzelnen Kritikern aus der Priesterschaft öffentlich. Angedrohte personelle Konsequenzen gegenüber einem Kritik äußernden Dormagener Pfarrer wurden nach einer breiten öffentlichen Debatte wieder zurückgezogen.

Außerdem sieht sich das Erzbistum mit Vorwürfen der Vertuschung konfrontiert. In Medien wurden in den vergangenen Monaten diverse schwere Missbrauchsfälle durch teilweise bereits strafrechtlich verurteilte Priester thematisiert. Damit in Verbindung steht, ob einzelne amtierende und ehemalige hochrangige Funktionsträger im Erzbistum vorgabengemäß mit diesen teils Jahrzehnte zurückliegenden Fällen kirchenrechtlich, personalrechtlich oder strafrechtlich korrekt umgegangen waren. Woelki hat - je nach Befund des nun vor der Veröffentlichung stehenden Rechtsgutachtens - personelle Konsequenzen angekündigt.

Bleibt das ursprünglich in Auftrag gegebene Gutachten endgültig unter Verschluss?

Nein, die Inhalte dieses Gutachtens können eingesehen werden. Ab dem 25. März liegt das Gutachten Westpfahl Spilker Wastl zur Einsichtnahme im erzbischöflichen Tagungshaus aus. Interessierte können nach Voranmeldung in das Kölner Maternushaus kommen.

Zudem behält sich die Kanzlei vor, ihr Gutachten eigenständig auf ihrer Kanzleiseite zu veröffentlichen. Die Münchener Kanzlei, die auch für andere Bistümer im Zusammenhang mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs tätig war und ist, hat sich wiederholt gegen die Kritik des Kölner Erzbistums und seiner juristischen Prüfer gestellt und ihre Herangehensweise und Darstellung der Fälle verteidigt.

