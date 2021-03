Missbrauch im Erzbistum Köln : Kölner Gutachter identifiziert 202 Beschuldigte im Erzbistum

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, hält einen Gottesdienst im Dom ab. Ein von Woelki in Auftrag gegebenes und noch unveröffentlichtes neues Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln enthält hohe Zahlen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein Jahr lang hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen zurückgehalten. Nun wird eine neue Untersuchung vorgestellt - mit noch unabsehbaren Konsequenzen. Die Pressekonferenz im Livestream.

Der Anwalt Björn Gercke hat in seiner Untersuchung zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln 202 Beschuldigte im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch ermittelt. Insgesamt hätten sich Hinweise auf 243 Beschuldigte ergeben, teilte Gercke am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. Nach den Aktenrecherchen gab es 314 Betroffene sexualisierter Gewalt, die überwiegend männlich und unter 14 Jahre alt waren zum Zeitpunkt der Tat.