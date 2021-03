Missbrauchs-Gutachten im Erzbistum Köln : Woelki entbindet Weihbischof Schwaderlapp vorläufig von Pflichten

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, hält einen Gottesdienst im Dom ab. Ein von Woelki in Auftrag gegebenes und noch unveröffentlichtes neues Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln enthält hohe Zahlen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein Jahr lang hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen zurückgehalten. Nun wurde eine neue Untersuchung vorgestellt. Erste Konsequenzen gibt es bereits.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Strafrechtler Björn Gercke hat in seinem Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs Hinweise auf 202 Beschuldigte festgestellt. Das sagte er bei der Vorstellung der 800 Seiten starken Untersuchung am Donnerstag in Köln. Es gehe um das erste Gutachten dieser Art, in dem ungeschwärzt auch die Namen von Verantwortlichen genannt würden, sagte Gercke. Zusammen mit seinem Team hat er in den vergangenen Monaten die Kirchenakten von 1975 bis 2018 ausgewertet.

Die Opfer waren demnach mehrheitlich Jungen. Bei 63 Prozent der Beschuldigten handele es sich um Kleriker, also Priester. In knapp 32 Prozent der Fälle habe es sich um sexuellen Missbrauch gehandelt, in gut 15 Prozent um schweren sexuellen Missbrauch. Die anderen Fälle stuft Gercke unter anderem als Grenzverletzungen und sonstige sexuelle Verfehlungen ein.

Nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens hat Kardinal Rainer Maria Woelki zwei Mitarbeiter vorläufig von ihren Dienstpflichten entbunden. „Daher möchte ich auch aus der Situation der Stunde heraus und auch auf der Grundlage dessen, was ich hier gerade gehört habe, die gerade Genannten, Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher, mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden“, sagte Woelki am Donnerstag in Köln.

Gercke warf in seinem Gutachten dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße elf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln vor. Beim Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sehen Gercke und sein Team dagegen keine Pflichtverletzungen.

Heße war vor seiner Berufung nach Hamburg Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. In dieser Funktion musste er sich mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester auseinandersetzen. Heße bestreitet bisher die bereits in anderem Zusammenhang gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Nach dem Urteil der Gutachter sind elf Pflichtverletzungen nachweisbar.

Das Gutachten belastet auch den verstorbenen Kardinal Meisner. Meisner soll in seiner Zeit als Erzbischof von Köln 24 Mal gegen Kirchenrecht verstoßen haben, wie der Kölner Anwalt Björn Gercke am Donnerstag in einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung seines Gutachtens mitteilte. Die Pflichtverletzungen beziehen sich nach seinen Erkenntnissen auf 14 in den Akten des Erzbistums dokumentierte Missbrauchsfälle.

Meisner soll gegen die Aufklärungs-, Meldungs-, Sanktions-, Verhinderungspflicht und die Pflicht zur Opferfürsorge verstoßen haben. Der derzeitige Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki soll seine Pflichten im Umgang mit Missbrauchsfällen in keinem Fall verletzt haben.

Ein erstes Gutachten einer Münchner Kanzlei war vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki unter Verschluss gehalten worden, wofür er rechtliche Bedenken anführte. Dieses Verhalten Woelkis hatte eine Vertrauenskrise im größten deutschen Bistum ausgelöst.

Woelki wurde von Gercke nun aber ausdrücklich in Schutz genommen. „Medial wäre es für uns am einfachsten gewesen, Herrn Woelki hier zum Schafott zu führen“, sagte der Strafrechtler. Dafür gebe es aber keine Grundlage. Auch in dem zurückgehaltenen Münchner Gutachten sei Woelki nicht belastet worden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Chronologie Wie die kirchlichen Missbrauchsfälle aufgedeckt wurden ■ Bonn 5. Februar 2010: Der GA berichtet: Der Missbrauchsskandal kommt aus Berlin in Bonn zuerst im Aloisiuskolleg (Ako) der Jesuiten an. Ako-Rektor Pater Theo Schneider tritt zurück. März 2010: Der Skandal erfasst auch das Bonner Collegium Josephinum (Cojobo) der Redemptoristen. März 2010: Auch das vormalige St. Ludwig Kolleg der Franziskaner-Minoriten ist betroffen. September 2010: Beim GA melden sich einzelne Opfer zurückliegenden Missbrauchs am Godesheim. Die evangelischen Jugendhilfe klärt auf. Februar 2011: Die Jesuiten veröffentlichen den „Zinsmeister-Bericht“ über zurückliegenden Missbrauch am Ako. Januar 2012: Die Redemptoristen stellen den „Merzbach-Bericht“ über zurückliegenden Missbrauch am Bonner Cojobo ins Netz. März 2013: Das Aloisiuskolleg (Ako) Bonn veröffentlicht den sogenannten „Bintig-Bericht“ über zurückliegende „Grenzverletzungen im Ako-pro-Scouting“. ■ Region 2008: Ein Opfer wendet sich an den Orden der Pallottiner, der auch ein Internat in Rheinbach betrieb, daraufhin startet die Aufarbeitung der Missbräuche. 2009: Das Opfer aus Rheinbach erhält 50 000 Euro vom Täter und unterschreibt eine Stillschweigevereinbarung über den Sachverhalt des Vergleichs. März 2010: Die Missbrauchsfälle am Rheinbacher Internat werden vom Trägerorden der Pallottiner bekannt gemacht, daraufhin melden sich weitere Opfer. Mai 2010: Der Bornheimer Pfarrer H. wird suspendiert wegen des Missbrauchs einer Minderjähriger in den 70er Jahren. 2011: Rocksänger Wolfgang Niedecken berichtet von Übergriffen 1964 im Rheinbacher Internat: „Abends musste man Lateintexte auswendig sagen. Wenn du einen Fehler machtest. gab es Prügel, oder du durftest auf den Schoß. Da fing die Fummelei an. Das waren in Wirklichkeit sexuelle Übergriffe.“ Oktober 2017: Das Gutachten des Erzbistums Köln zu „Sexuellem Missbrauch, physischer und psychischer Gewalt am Collegium Josephinum wird vorgestellt. Darin werden für die Zeit ab den 40er Jahren sechs Priester und eine Fachkraft als Täter sexuellen Missbrauchs und Missbrauchs von Schutzbefohlenen identifiziert. Körperliche Gewalt übten zwölf Personen aus, vier waren Priester. Die letzte Tat geschah Anfang der 90er Jahre. März 2021: Pallottinerpater Norbert Possmann recherchierte bis heute zehn Täter und 29 Opfer in Rheinbach. Es ging um Schläge, Befummeln, Masturbieren und Oralverkehr. Die Taten geschahen zwischen den 50er und 80er Jahren. Drei Täter lebten noch, als die Opfer sich meldeten. Keiner wurde angeklagt.

(dpa/epd)