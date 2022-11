Keine Ermittlungen : Staatsanwaltschaft verteidigt Entscheidung zu Kardinal Woelki

Köln Die Kölner Staatsanwaltschaft verteidigt ihre Entscheidung, nicht gegen Kardinal Rainer Maria Woelki wegen Falschaussage zu ermitteln.

„Es hätten Tatsachen vorliegen müssen, tatsächlich Anhaltspunkte für die Annahme dafür, dass das, was Kardinal Woelki in dieser eidesstattlichen Versicherung wörtlich gesagt hat, dass das gelogen war“, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn dem Kölner katholischen Online-Portal domradio.de am Donnerstag. „Nichts davon“ sei festzustellen gewesen.