Erzbistum Köln Zugriffsversuche von Kirchen-Rechnern auf Pornoseiten

Auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) erklärte das Erzbistum Köln am Donnerstagabend, wie in vielen anderen Organisationen überprüfe ein Dienstleister regelmäßig die Maßnahmen zur IT-Sicherheit: „Dazu gehört unter anderem die Prüfung, ob die Firewalls Zugriffsversuche auf mit Blick auf die IT-Sicherheit risikobehaftete Seiten (Gewalt, Pornografie, Drogen etc.) zuverlässig abwehren.“