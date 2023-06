Prozess Erzbistum Köln muss 300.000 Euro Schmerzensgeld an Missbrauchsbetroffenen zahlen

Das Landgericht Köln hat das Erzbistum Köln am Dienstag zur Zahlung von 300.000 Euro Schmerzensgeld an ein Missbrauchsopfer verurteilt. Der heute 62-Jährige hatte 750.000 Euro Schmerzensgeld verlangt. In den 1970er Jahren war er mehr als 300 Mal von einem Priester missbraucht worden. Das Erzbistum Köln hatte beschlossen, in dem Fall keine Verjährung geltend zu machen.