Vorwurf gegen Kölner Domradio : Picken fordert Konsequenzen für Kölner Priester nach Nazi-Vergleich

Bonn Ein hochrangiger Priester hat dem Kölner Domradio vorgeworfen, Methoden von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels anzuwenden. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken fordert nun Konsequenzen für den Priester.

Gero Weishaupt ist nicht irgendein Priester, sondern Mitglied des Offizialats, also des Kölner Kirchengerichts. Öffentlich verglich er die Berichterstattung des Kölner „Domradio“ mit Nazi-Propaganda. Nun ist er zurückgerudert. Was ist geschehen? Wie das Portal „Kirche-und-Leben.de“ berichtete, ging es um einen Artikel der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) zur ungeklärten Finanzierung der Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHTK), einem Lieblingsprojekt von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki.

Diesen Artikel hatte das Domradio auf Facebook gepostet, worauf – wie bei „ katholisch.de “ zu sehen ist – ein Nutzer den Kommentar schrieb: „Domradio.de hat sich zum Brutus entwickelt. Mit dem Dolch in der Hand hinter dem Rücken.“ Das wiederum kommentierte Weishaupt mit den Worten: „ganz zutreffend, eine propagana (!), wie wir sie seit Göbbels (!) kennen." Laut „Kirche-und-Leben.de“ fügte Weishaupt hinzu: „Und dieses propagandaorgan finanziert sich mit Hilfe von Geldern des Erzbistums des eigenen Arbeitgebers."

Picken fordert öffentliche Ermahnung

Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken reicht diese „allgemeine Distanzierung“ nicht aus. In einer Pressemitteilung forderte er den noch amtierenden Woelki-Vertreter Weihbischof Rolf Steinhäuser auf, Weishaupt öffentlich zu ermahnen und sich persönlich von dessen Aussagen zu distanzieren. „Wenn Pfarrer Weishaupt seine Aussage nicht zurücknimmt, in der er dem Kölner Domradio Goebbelsmethoden unterstellt hat, und sich dafür entschuldigt, sollte man Pfarrer Weishaupt unverzüglich als Diözesanrichter aus dem Offizialat des Erzbistums Köln entfernen“, so Bonns Stadtdechant.