Vertuschungsvorwurf bei Missbrauch : Opfer widerspricht Kölner Erzbischof Woelki

Köln Im Fall des Missbrauchsvorwurfs gegen einen Düsseldorfer Priester gerät der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki weiter unter Druck. Denn jetzt widerspricht das mutmaßliche Opfer den Schilderungen Woelkis, er habe an der Aufklärung nicht mitarbeiten wollen.

Im Fall des Missbrauchsvorwurfs gegen einen Düsseldorfer Priester, den der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki 2015 nicht nach Rom meldete, hat sich das mutmaßliche Opfer zu Wort gemeldet. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch) berichtete, widerspricht der Betroffene Woelkis Darstellung, er habe an der Aufklärung nicht mitwirken wollen. Dies könne er „so nicht bestätigen“, schreibe der Mann in einer E-Mail an den Düsseldorfer „Express“. Er habe „detailliert über die Tat berichtet und habe gebeten, soweit wie möglich außen vor gelassen zu werden“, zitierte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus dem Schreiben. „Eine generelle Verweigerung der Mithilfe hat aber nicht stattgefunden.“