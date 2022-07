Zwölf Jahre Haft für Priester U. : Keine juristischen Folgen für Woelki wegen Sexual-Täter U.

Köln Der Fall des Kölner Priesters und verurteilten Sexual-Serientäters Hans U. hat für Kardinal Rainer Maria Woelki einem Zeitungsbericht zufolge juristisch keine Folgen.

Das Kölner Landgericht hatte im Februar den ehemaligen Pfarrer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in insgesamt 110 Fällen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Die 2. Strafkammer sah es als erwiesen an, dass sich der Geistliche zwischen 1993 und 2018 an insgesamt neun Mädchen vergangen hatte. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Online) berichtet, lehnt die Kölner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Kardinal Rainer Maria Woelki und andere hochrangige kirchliche Würdenträger ab.