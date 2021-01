Rheinische Redensarten : Et ess en schlächte Kirmes, wenn nix kapott jeiht

Rheinland Wir stellen schöne und sinntiefe Dialektredewendungen vor. Heute: Et ess en schlächte Kirmes, wenn nix kapott jeiht.

Einen solchen Fall haben wir vor uns bei der rheinischen Redensart: „Et ess en schlächte Kirmes, wenn nix kapott jeiht“. Die Übersetzung ist gar kein Problem und lautet: Das ist eine schlechte Kirmes, wenn nichts kaputt geht. Reifere Semester haben an dieser Stelle überhaupt keine Probleme zu verstehen. Die städtische Jugend, die am dem Computer groß geworden ist, wahrscheinlich schon eher. Man versteht die Kernbotschaft nur aus der Zeit und den Verhältnissen heraus.

Ein Relikt aus früherer Zeit

Stimmung und Bierseeligkeit

Nicht selten war die Stimmung in Bierseeligkeit entweder ausgesprochen ausgelassen oder feindseelig. Alte Wunden rissen auf, Eifersüchteleien brachen sich Bahn, kurz: Die nächste Schlägerei war nicht weit. Und wenn es erst einmal so richtig losging, dann klirrten Gläser, zerrissen Hosen und brachen Bretter. Eine Kirmes ohne all das? Eigentlich kaum vorstellbar dereinst. Die Dorfschönheit wurde mit dem Schiffsschaukelbremser verkuppelt, und der Dorfdepp wurde so lange abgefüllt, bis der nicht mehr gerade nach Hause gehen konnte und in irgendeinem Vorgarten zum Liegen kam. Irgendwas war an Kirmes immer. Und es hatte Nachrichtenwert auf Jahre hinaus.