Dat is Rheinisch Et kütt wie et kütt

Wenn wir in diesem bewusstseinsbildenden Prozess dennoch etwas verlieren, dann gelten alle folgenden Paragrafen des rheinischen Grundgesetzes: Wat fott es, es fott (was weg ist, ist weg); Et bliev nix wie et wor (nichts bleibt wie es war); Kenne mer net, bruche mer nit, fott domet (kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit); Wat wellste maache? (was willst du machen); Maach et joot, ävver nit zo off; Wat soll dä Kwatsch?; Drinkste ene met? und Do laachste disch kapott! Finito.