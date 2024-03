Dat is Rheinisch Et schläht de Meddachs-Jlock!

Dass ausgerechnet das Ei zum zentralen Symbol für Ostern geworden ist, hat mehrere begünstigende Gründe: Das Ei ist seit jeher das Symbol für Geburt und Neuanfang, wie er im Frühling in der Natur überall zu erleben ist. In diesem Sinne erinnert er auch an die Auferstehung Christi. Und darüber hinaus haben sich in der bäuerlichen Gesellschaft früherer Tage während der Fastenzeit einige Eier angesammelt. Denn die durften ja nicht gegessen werden, was die fleißigen Hühner aber offenbar nicht wussten. So entstehen Bräuche.