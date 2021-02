Kampf gegen Bahnlärm : Europäische Initiativen fordern Lärmschutz an der Rheinstrecke

Boppard Die Rheinschiene leidet immer mehr unter Güterverkehr. Deutsche und Österreichische Aktionsbündnisse kooperieren und gründen die „Europäischen Bahn-Lärmschutzzonen“.

Die Gesundheit der Menschen im Rheintal soll endlich wirkungsvoll geschützt werden. Und dazu ist eine Reduzierung des Bahnlärms erforderlich. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben am Mittwoch Bahnlärminitiativen aus Deutschland und Österreich eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin proklamieren sie die „Gründung der ersten Europäischen Bahn-Lärmschutzzonen“. Es geht um die Rheinstrecke von Rotterdam nach Genua. Sie ist die meistbefahrene Bahngütertrasse Europas und ist besonders nachts stark frequentiert. In der Region ist insbesondere der Abschnitt zwischen Bonn und Wiesbaden betroffen.

Neue Grenzwerte der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Jahre 2018 eine Bahnlärm-Richtlinie verabschiedet, die alle Mitgliedsstaaten nun in nationales Recht umsetzen sollen. Und dementsprechend ist denn auch die Kernforderung des neuen europäischen Anti-Bahnlärm-Bündnisses: Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte von 44 Dezibel in der Nacht und 54 Dezibel am Tage. Außerdem sollen alle Güterzüge in Wohngebieten maximal 50 Stundenkilometer fahren dürfen. Das wäre eine Sofortmaßnahme. Und laute Güterzüge sollen in der Schutzzone gar nicht mehr fahren dürfen. Um das überprüfbar zu machen, fordern die Lärmschutzbefürworter die Einrichtung von Messstationen, die tägliche Messwertberichte im Internet verfügbar machen.