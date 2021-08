Euskirchen : Angebliche Flutopfer bestehlen hilfsbereite Frau

Schäden nach der Flut in Euskirchen. Foto: dpa/David Young

Euskirchen Eine 47-Jährige bot in Euskirchen einem Paar, das nach eigenen Angaben durch die Flutkatastrophe obdachlos geworden ist, an, in ihrer Wohnung zu duschen. Die beiden nutzten die Gutmütigkeit der Frau aus.

Angebliche Flutopfer haben laut Polizei eine hilfsbereite Frau in Euskirchen bestohlen. Die 47-Jährige hatte demnach am Dienstagmorgen in einem Park das Paar getroffen, das dort in einem Zelt übernachtet hatte, weil es nach eigenen Angaben durch die Katastrophe obdachlos geworden war.

Die Frau bot den beiden an, bei ihr zu duschen. „Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass aus ihrer Geldbörse in der Wohnung Geld fehlte“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Paar und bittet unter der Telefonnummer 02251/7990 um Hinweise. Der Mann ist etwa 30-35 Jahre alt, rund 1,75 m groß, schlank und hatte einen Vollbart mit Schnäuzer und schwarze, rund fünf Zentimeter lange Haare. Die Frau ist zwischen 30 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank und hatte lange hellblonde Haare weit über die Schultern und ein auffälliges Gebiss mit fehlenden Zähnen.

(dpa)