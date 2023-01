Vorfall in Euskirchen : Männer bei Tumult vor Boxclub mit Messer schwer verletzt

Euskirchen Bei einer Auseinandersetzung zwischen rund 40 Menschen vor einem Boxclub in Euskirchen sind zwei Männer mit Messern verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Zu einem Massentumult von etwa 40 Menschen kam es an Neujahr gegen 16.30 Uhr vor einem Boxclub an der Roitzheimer Straße in Euskirchen. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 26 und 40 Jahren durch Messerstiche verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund der Umstände ermittelt nun eine Mordkommission wegen des Verdachts der versuchten Tötung.