Ermittlungen in Euskirchen : Apotheken-Besucher fliegen mit gefälschten Impfpässen auf

Ermittlungen in Euskirchen

Beim Versuch, gefälschte Impfpässe digitalisieren zu lassen, sind in Euskirchen mehrere Personen aufgeflogen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Euskirchen In Euskirchen sind mehrere Personen mit gefälschten Impfpässen aufgeflogen. Diese hatten Apotheken aufgesucht, um die Pässe digitalisieren zu lassen.

In Euskirchen haben am Montag mehrere Personen versucht, gefälschte Impfpässe digitalisieren zu lassen. Die Verdächtigen im Alter von 22, 31 und 61 Jahren suchten nach Polizeiangaben dazu Apotheken auf.

Dort wurden die Fälschungen jedoch sofort erkannt, die Apothekerinnen und Apotheker informierten die Polizei. Diese hat nun Ermittlungen aufgenommen wegen Urkundenfälschung. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang davor, Impfpässe in den sozialen Medien oder in Messenger-Nachrichten zu posten.