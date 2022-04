Berufungsverhandlung in Bonn : Brandstifter aus Euskirchen muss für mehr als drei Jahre in Haft

Region Zunächst hatte ein 38-jähriger Euskirchener rundherum bestritten, drei Brände gelegt zu haben. Doch kam vor dem Bonner Landgericht die überraschende Kehrtwende.

„Aus Rache“, wie er beteuerte. Aber der Amtsrichter hatte dem Angeklagten, vielfach vorbestraft, nicht geglaubt und ihn wegen dreier versuchter schwerer Brandstiftungen und Sachbeschädigungen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Eine Zeugin hatte ihn in der Nacht zum 20. Mai 2020 in der Innenstadt von Euskirchen beobachtet und erkannt. Der Angeklagte wollte das Urteil jedoch nicht akzeptieren und legte Berufung ein.

Kehrtwende vor dem Bonner Landgericht

Vor dem Bonner Landgericht kam jetzt überraschend die Kehrtwende: Denn die Geschichte von seiner Unschuld war schnell vergessen, als der Berufungsrichter dem 38-Jährigen deutlich machte, dass – falls er kein Geständnis ablegt – eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt drohen könnte. Bei seinem notorischen Alkohol- und Drogenmissbrauch sei das durchaus naheliegend. Aber das wollte der Angeklagte partout nicht und so entschied er sich, nach Beratung mit seinem Verteidiger, ein volles Geständnis abzulegen.

„Es war die Nacht vor der Beerdigung meiner Mutter“, erzählte der 38-Jährige. Sie sei zwar schon zwei Monate zuvor gestorben, habe aber wegen Corona nicht beigesetzt werden können. „Mit ihrem Tod bin ich nicht zurechtgekommen“, gestand er. So wie schon im Leben nicht: Er sei ein ungewolltes Kind gewesen, von den Eltern misshandelt worden und mit sechs Jahren ins Kinderheim gekommen. „In der Nacht“, so der Angeklagte, „hat es dann irgendwie Klick gemacht.“

Altpapiertonnen und Kartonagen fingen sofort Feuer

Morgens gegen drei Uhr war er losgezogen und hatte innerhalb einer halben Stunde mit einem Feuerzeug drei Brände in der Euskirchener Innenstadt gelegt. Altpapiertonnen und Kartonagen, die nah an mehrstöckigen Gebäuden standen, fingen sofort Feuer: zweimal in der Kirchstraße, wo die Flammen auf die Fassaden übergriffen und die Hitze auch das doppelverglaste Fenster einer Arztpraxis zum Bersten brachte. Schließlich, keine 270 Meter weiter, brannte es in der Carmanstraße, wo zehn Abfalltonnen zur Abholung bereitstanden. In allen Fällen konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben.